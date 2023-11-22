CHP'li Gamze Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a asgari ücret tepkisi: AKP’nin tercihi yoksulluğun sürmesidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” sözleriyle zam bekleyen çalışanları hayal kırıklığına uğratmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşcıer'den Işıkhan'a yanıt geldi.

Taşçıer şunları söyledi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı artık klasikleşen cümleleri yeniden tekrarladı ve çalışanları enflasyonu ezdirmeyeceklerini ifade etti. İnsanların aklıyla ancak bu kadar alay edilebilir. Emekçinin ezilmekten kemikleri kırıldı, iktidar temsilcileri daha hala hayatın gerçeklerine gözlerini kapıyor. Asgari ücret zammında ‘geçen temmuz ekstraydı’ diyerek emekçilerden teşekkür mü bekliyorlar? Bu ülkede emeği karşılığı ücret alan milyonlarca insan, hiçbir gelecek hayali kuramadan, ‘yarını bulsak bari’ diyerek ömürlerinden gün eksiltir halde hayatta kalmaya çalışıyor. Bakan Bey çıkmış, bir lütufta bulunmuşlar gibi, ‘geçen zam ekstraydı’ diyor. Sayın Bakan’ın ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşünmesi gereken konu, bu ülkede asgari ücret tutarının neden dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar merakla beklendiğidir. Çünkü Türkiye’de ücretli çalışanların en az yüzde 40’ı asgari ücret ya da aşırı yakınsayan ücret alıyor. Özel sektör çalışanlarının yüzde 91’i asgari ücretin iki katından az ücret alıyor. Böylesine bir ortamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, sanki ekonomik krizin ve enflasyonun sorumlusu emekçilerdi de bu dert ortadan kalkıyormuş minvalindeki konuşmasını kabul etmiyoruz.

'ASGARİ ÜCRETİN YILDA TEK SEFER VERİLMESİ MECBURİYET DEĞİL, SİZLERİN TERCİHİDİR'

Asgari ücretlinin ara zam alma ihtiyacına sebep olan zaten sizlersiniz. Erdoğan ve ekibi, ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ diyordu, sonra çark ettiler. Şimdi de emekçilerin ücreti sebep, enflasyon sonuç demeye getiriyorlar. Açlık sınırı altındaki asgari ücreti, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırı altında kalacak seviyeye artıracaklar, ama hala Cumhurbaşkanına övgü çıkarma peşindeler. Ben Sayın Bakan’a hatırlatmak istiyorum; asgari ücretin yılda tek sefer verilmesi mecburiyet değil, sizlerin tercihidir. AKP’nin tercihi açlık, sefalet ve yoksulluğun sürmesidir.”

Kaynak: ANKA