Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme

Özel bankaların başlatmış olduğu emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Özel bankalar emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

EMEKLİLER NE KADAR PROMOSYON ALABİLİYOR?

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

HALKBANK EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?

Halkbank tarafından ödenecek promosyon tutarları da belli oldu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre İşte Halkbank'ın ödeyeceği promosyon ücretleri;

01.11.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Halkbank emekli promosyon ödemeleri tabloda yer almaktadır.

3.500 TL altı maaşa 3.000 TL emekli promosyonu,

3.500 - 7.499 TL ise 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL'ye 4.500 TL,

10.000 ve üzeri brüt maaş tutarına 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

*Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilere iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

*Halkbank'ta birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.