HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi

Xiaomi, MIUI arayüzünden ayrılarak yeni bir güncelleme olan HyperOS'u paylaştı. Yeni güncelleme neler getirdi? Xiaomi, tarafından başlatılan güncellemedeki dikkat çeken ayrıntı ne? İşte Xiaomi güncellemesiyle ilgili tüm detaylar.

Xiaomi, MIUI arayüzünden ayrılarak yeni bir güncelleme olan HyperOS'u duyurdu. Bu yeni arayüzün tasarımıyla ilgili daha önce sadece isim paylaşılmıştı, ancak şimdi kaynaklar tasarımın ayrıntılarını açıkladı.

Xiaomi telefon kullanıcılarının en sevdiği özelliklerden biri olan MIUI arayüzü, Android işletim sistemiyle uyumlu çalışması ve birçok avantajıyla dikkat çekiyor. Ancak Xiaomi, sürekli olarak yenilikçi olma hedefiyle hareket ediyor ve bu nedenle MIUI'den ayrılarak HyperOS'u geliştirdi.

HyperOS, Xiaomi'nin yeni arayüzü olarak karşımıza çıkıyor ve oldukça şık bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor.

teknoweek.com sitesindeki habere göre; MIUI ile başlayan serüveni 13 yıl boyunca sürdüren Xiaomi, yakın zamanda tarihi değişiklik yaptı. Çinli firma MIUI arayüzüne veda ettiğini açıklayarak HyperOS isimli yeni arayüz güncellemesini gösterdi. Ancak Lei Jun, HyperOS’un sadece isminin olduğu giriş kısmını paylaşmıştı. Neyse ki çok geçmeden kaynaklar tarafından yeni arayüzün tasarımı ve içerikleri de sosyal medya X’te paylaşıldı.

HyperOS arayüzüyle tasarım iOS’a benziyor



HyperOS’un kullanıcılara ne getireceğini bilmekten hala çok uzağız, ancak şimdiden bazı ön bilgilerimiz var. Xiaomi bunu sistemleri için temel öneri haline getirmek ve daha iyi yeteneklere sahip daha entegre bir ekosisteme sahip olmak için mümkün olduğunca çok platformla entegre etmeye çalışmak istiyor. Yani sadece akıllı telefonlara özel olmamakla birlikte, diğer elektronik cihazlarda da kullanılacak.

Öte yandan Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun tarafından duyurulmasının ardından HyperOS’un ilk ve en net görüntüleri de ortaya çıktı. X platformunda arayüzün içeriklerini gösteren bir dizi görüntü paylaşıldı.

Android’i temel alacak bu arayüz, kullanıcıların aşina olduğu pek çok işlevi koruyacak. Simgelerde ufak çaplı değişiklikler gözlemlenirken, muhtemelen animasyon tarafında da değişiklikler olacaktır.