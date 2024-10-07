İşte En Çok Kazandıran Meslekler! Kadın ve Erkeklerde Oranlar Gözler Önüne Serildi: Bütün Para ‘Hava’da

Son beş yılda Türkiye’de ücret artışı ve cinsiyetler arasındaki farklar dikkat çekici bir şekilde değişiklik gösterdi. Kadınlar belirli sektörlerde erkeklerden daha yüksek ücret artışları elde ederken, bazı meslek gruplarında hala ciddi farklar olduğu görüldü. Mesleklerin doğasına bağlı olarak bu artışlar farklılık gösterirken hem kamu hem de özel sektörde ücretler genel anlamda yükseliş trendine girdi.

KADINLARIN ÜCRET ARTIŞINDA ÖNE ÇIKTIĞI MESLEKLER

Türkiye genelinde son yıllarda kadınların ücret artışı belirli sektörlerde erkeklere kıyasla daha fazla oldu. Bilgi hizmet faaliyetleri kadınlar için en fazla ücret artışı yaşanan alan oldu. Bu sektörde kadınlar yüzde 111,7 oranında bir artış elde ederken, erkeklerin artışı yüzde 101,6’da kaldı. Kadınların diğer yüksek ücret artışları yaşadığı alanlar arasında ormancılık ve endüstriyel odun üretimi (yüzde 65,7), hava yolu taşımacılığı (yüzde 65,1), ve elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretimi (yüzde 73) yer aldı.

Özellikle barınma hizmetleri gibi sosyal hizmet alanlarında kadınlar yüzde 27,2 oranında ücret artışı yaşarken, erkeklerde bu oran yüzde 9,6 ile oldukça düşük kaldı. Su yolu taşımacılığı gibi denizcilik sektörlerinde de kadınlar yüzde 59,2 artışla dikkat çekerken, erkekler yüzde 43,9 oranında artış elde etti.

KADINLARIN ÜCRET ARTIŞININ DÜŞÜK KALDIĞI MESLEKLER

Kadınlar için ücret artışının daha sınırlı kaldığı meslekler de dikkat çekiyor. Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri alanında kadınların ücret artışı yalnızca yüzde 24,4 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 77,1 olarak kaydedildi. Bu, kadınların yer aldığı ağır iş kollarında hala ciddi bir cinsiyet farkı olduğunu gösteriyor. Atık yönetimi ve bina hizmetleri gibi diğer zorlu mesleklerde de kadınlar için ücret artışı oranları erkeklere kıyasla düşük kaldı.

ÜCRETİ EN YÜKSEK MESLEKLER

Meslek grupları bazında en yüksek ücretler, özellikle hava yolu taşımacılığı ve ham petrol ile doğal gaz çıkarımı gibi enerji ve taşımacılık sektörlerinde yoğunlaşıyor. Hava yolu taşımacılığında ortalama ücret 3.378 TL ile en üst sırada yer alırken, ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 3.146 TL ile ikinci sırada geliyor. Ayrıca kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe çalışanlar da 2.888 TL’lik bir ortalama ücretle yüksek kazançlı meslek grupları arasında yer aldı.

ÜCRET ARTIŞININ EN FAZLA OLDUĞU MESLEKLER

Son beş yıl içinde ücret artışının en fazla olduğu meslekler arasında yine bilgi hizmet faaliyetleri dikkat çekti. Bu alandaki artış yüzde 111,4 ile zirveye otururken, yaratıcı sanatlar ve gösteri sanatları gibi alanlar yüzde 90,7 artış oranıyla ikinci sırada geldi. Diğer yandan sigorta ve emeklilik fonları, madencilik ve kumar ve müşterek bahis faaliyetleri gibi sektörlerde de yüzde 70’in üzerinde artışlar kaydedildi.

ÜCRET ARTIŞININ EN AZ OLDUĞU MESLEKLER

Ücret artış oranlarının düşük kaldığı meslekler ise çoğunlukla hizmet sektörü ve sağlık alanında yoğunlaştı. Posta ve kurye faaliyetleri yüzde 34,9 oranında bir artış ile en az artış yaşanan meslek olarak öne çıkarken, yatılı sağlık personeli yüzde 29’luk bir artış ile bu listeyi takip etti. Barınma hizmetleri ise sadece yüzde 18,1 oranında bir artışla oldukça geride kaldı.

KADIN-ERKEK ÜCRET FARKI HALA MEVCUT

Türkiye’de kadın ve erkekler arasındaki ücret farkı hala büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Verilere göre kadınlar son beş yılda ortalama yüzde 50 oranında ücret artışı elde ederken, erkekler yüzde 55,6 oranında bir artış yaşadı. Bu farkın genel anlamda yüzde 14,6 seviyesinde olması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hala gidilecek çok yol olduğunu gösterdi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRET ARTIŞLARI

Kamu sektöründe son beş yılda işçilerin ücret artışı yüzde 47,5 oranında gerçekleşti. Özel sektörde ise bu oran yüzde 53,4 ile biraz daha yüksek seviyede. Özellikle özel sektörde çalışanların ücret artışlarının daha fazla olması, sektörel rekabetin ve ekonomik koşulların etkisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi