Mehmet Şimşek Duyurdu: KOBİ'lere 2,3 Milyar Liralık Kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörü desteklemeye yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, KOBİ'lere ve ihracatçılara yönelik önemli adımlar atıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, özellikle deprem sonrası toparlanma sürecine odaklandıklarını ve Türkiye’nin genelinde işletmelere destek sağlamak için önemli kaynaklar yarattıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak temin edildi. Bu kaynağın 1 milyar dolarlık kısmı ihracatçıların yeşil projelerini ve altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Eximbank tarafından sağlanırken, 1,3 milyar dolarlık kısmı ise kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ’lerin desteklenmesi için kullanıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE EKONOMİK FAALİYETLERİN YENİDEN İNŞASI

Sağlanan bu kredilerin bir kısmı, deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeniden ayağa kalkması için kullanılacak. Bakan Şimşek, depremden etkilenen bölgelerdeki gıda güvenliği projeleri, ekonomik faaliyetlerin yeniden inşası ve uluslararası ticaretin finansmanı gibi alanlara destek verileceğini vurguladı.

Ayrıca ülke genelinde emisyon azaltımına yönelik yatırımlar ve enerji projeleri de bu kaynaklardan yararlanacak. Şimşek, özel sektörün bu desteklerden faydalanmaya başladığını ve süreç boyunca bu kredilerin kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

DEZENFLASYON SÜRECİNDE KOBİ’LERE DESTEK

Bakan Şimşek, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için dezenflasyon sürecinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özellikle rekabet gücünü artıracak tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Şimşek, uluslararası iş birliklerinin devam edeceğini ve uzun vadeli uygun kredi imkanlarıyla reel sektörün destekleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA