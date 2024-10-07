İş Dünyasından Döviz Mesajı: İTO Başkanı 'Ciddi Bir Maliyet Oluşturuyor' Diyerek Anlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon ve döviz kuru üzerine yaptığı değerlendirmelerde, tüketicilerin enflasyonla mücadelede daha aktif rol alması gerektiğini söyledi. İstanbul’daki 800 bin firmanın üyesi olduğu İTO'nun başkanı olarak konuşan Avdagiç, enflasyonun hedeflenen seviyelerde gerçekleşmesinin önemini vurguladı ve 2025 hedeflerine ulaşmak için her kesimin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirtti.

ETİK DAVRANAN ŞİRKETE POZİTİF AYRIMCILIK TALEBİ

Avdagiç, tüketicilerin satın alma güçlerini daha bilinçli bir şekilde kullanarak fiyat artışlarını denetleyebileceğini söyledi. Restoran fiyatlarından örnek vererek, fiyat artışlarının tüketicinin davranışlarıyla şekillendiğini belirtti. "Her konuda bir alternatifimiz olmayabilir ama tüketicinin de tüketimden gelen gücünü yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim" diyen Avdagiç, etik davranan şirketlere pozitif ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, Batı'da tüketicilerin etik davranmayan üretici ve satıcılara karşı gizli bir ambargo uyguladığını ve bu tutumun fiyatları dengelediğini ifade etti.

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON DENGESİ

Avdagiç, döviz kuru ile enflasyon arasındaki dengeye dikkat çekerek, kur baskısının ihracatçılar ve üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonla mücadele programını desteklediklerini belirten Avdagiç, kurun aşırı baskılanmasının ihracat hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını söyledi. İhracatçıların maliyet baskısı altında olduğunu ifade eden Avdagiç, geleneksel ihracat sektörlerinin yanı sıra otomotiv, makina ve kimya sektörlerinin de bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Avdagiç, Türkiye'nin 2025 ihracat hedeflerini tutturabilmesi için döviz kurunun daha rekabetçi bir seviyede yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Kur geçişkenliğinin fiyatlara yansımasını bildiklerini ancak şu anki koşullarda Türk lirasının aşırı değerlendiğini ve bunun sürdürülemez olduğunu ekledi.

Avdagiç, sözlerini Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için kurun daha iyi yönetilmesi ve üreticilerin rekabetçiliğini destekleyecek bir noktaya gelmesi gerektiği yönünde tamamladı.

Kaynak: AA