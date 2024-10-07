Ev Sahipleri Dikkat, Bu Kez Yasalar Sizden Yana! Kiracılara ‘Saat’ Uyarısı: Uyuşmazlıkta Yeni Boyut, Hapis Cezası Bile Var

Son dönemde kiracılar ile ev sahipleri arasında kira bedeli dışında bir başka tartışma daha yaşanıyor: Ev satılığa çıkarıldığında kiracılar, alıcılara evi göstermeyi reddediyor. Uzmanlara göre, kiracıların bu davranışı kanunen suç teşkil ediyor.

KİRACI EVİ GÖSTERMEK ZORUNDA

Mynet’in ATV Haber'den aktardığı bilgiye göre, bazı kiracılar, yaşadıkları evi satılığa çıkarıldığında alıcıları eve sokmamak için çeşitli bahaneler üretiyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, kiracıların haftada en az iki gün ve belirlenen saatlerde evi alıcılara göstermek zorunda olduğunu belirterek, "O saat aralığında kiracı evi göstermek zorunda" ifadelerini kullandı.

Avukat İlhan Akdağ ise, "Kiracı eğer buna direnirse suç işlemiş olur. Bu durumda 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası var" diye ekledi.

EV SAHİBİNE ENGEL OLAMAZ

Ev sahipleri, kiracının evi göstermeyi reddetmesi halinde yasal yollara başvurabiliyor. Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, arabulucu devreye girdikten sonra bile kiracı direnirse ev sahibinin icra yoluna başvurabileceğini ifade etti. Başaran, "Mal sahibi bu süreçte evi açtırarak alıcılara gösterme hakkına sahip" bilgisini paylaştı.

Avukat Akdağ ise bu konuda kiracıların evi göstermeyi reddetme gibi bir haklarının olmadığını vurguladı. "Ev sahibi satış sürecinde evi görmek isteyenlere erişim sağlayabilir, bu da kiracının engelleyebileceği bir durum değildir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: ATV Ana Haber