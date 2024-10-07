Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Seyirle Başladı

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisiyle haftaya pozitif başladı. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Eylüldeki istihdam artışı son altı ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.

FED VE PARA PİYASALARINDAKİ BEKLENTİLER

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler de piyasaların gündeminde. Para piyasalarında Fed’in kasım ayında yüzde 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin, piyasaların yönü açısından önemli olduğu belirtiliyor.

AVRUPA PİYASALARINDA DURGUNLUK ENDİŞESİ

Avrupa borsaları da ABD'deki olumlu istihdam verilerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, İngiltere hariç diğer borsalar yükselişle kapandı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,28, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,85 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisi de gündemde.

ASYA PİYASALARINDA ALICILI SEYİR

Asya piyasalarında Çin’deki tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişler görüldü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 1,5 yükseldi. Çin’de açıklanan ekonomik teşviklerin Asya piyasalarına pozitif yansıdığı kaydedildi.

TÜRKİYE PİYASALARINDA GELİŞMELER

Borsa İstanbul’da ise pozitif seyir devam ediyor. BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 2,37 artışla kapattı ve bugün de yükseliş beklentisi hakim. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA