Marketlere Ceza Yağdı: 81 İlde Denetim! Tam 1,3 Milyon TL

Ticaret Bakanlığı marketlerdeki haksız fiyat artışıyla mücadelesini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada 81 ilde düzenlenen haksız fiyat artışı denetimlerinde 153 bin işletmeye toplam 1 milyar 331 milyon lira para cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE BAKANLIK'TAN YAPILAN O AÇIKLAMA

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilimizde günlük rutin denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte, ve çeşitli kriterler baz alınarak 100.000 TL - 1.000.000 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170.207 işletme denetledi. 48.628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştır. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmiştir. Bu il ile 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimleri 340.485 işletmeyi denetlemiştir. Bunlardan 153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 1 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulamıştır.

Diğer taraftan, son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikayetler doğrultusunda yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının önüne geçmek adına Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumu yakından izlemektedir.

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde işletmelerin haksız fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler üzerinden yürütülen çalışmalarla yereldeki tüm ticari işletmelerde kontrollerin daha da etkinleştirilmesi sağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem vatandaşlarımızın hem de iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil rekabet ve ticaret düzenini sağlamak için mücadeleye kararlılığımızı sürdürüyoruz."