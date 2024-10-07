Gram Altın Tahmini Yaptı: Tüm Dünyanın Kilitlendiği Gün! ‘Masadaki Hedef’ Diyerek Rakamı Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 18 Eylül akşamında aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararını açıkladığında, elinde son üç aydır zayıflayan istihdam rakamları ve işsizlik oranında yüzde 4 hedefinin üstünde seyreden veriler bulunuyordu. Fed’in amacı, enflasyonda elde edilen kazanımları korurken, zayıflayan işgücü piyasasında daha fazla bozulmayı ve olası bir kırılmayı önlemekti. Ancak Cuma günü açıklanan Eylül ayı istihdam verileri, son beş ayın en iyi istihdam rakamlarını ve son üç ayın en düşük işsizlik oranını ortaya koydu. Bu gelişme, Fed’in faiz indirimi temposunu yavaşlatabileceğine dair beklentileri artırdı. Piyasada Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi öne çıkarken, yıl sonu için 50 baz puanlık indirimin ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD vadeli işlemleri, Kasım ayı için 25, yıl sonu için ise 54 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlarken, swap piyasaları sırasıyla 20 ve 52 baz puan indirimi öngörüyor. Öte yandan, CME anketinde ise 50 baz puanlık indirime yüzde 98 olasılık veriliyor. Piyasa aktörleri, Fed’in daha büyük bir faiz indirimi yapmasını beklerken, Cuma günü açıklanan veriler sonrasında Fed’in Eylül ayındaki tahminleri ile piyasalar büyük ölçüde örtüştü.

Cuma günü açıklanan Eylül ayı istihdam verileri, piyasaların son aylarda oluşan “zayıf trend” beklentisiyle tam uyum göstermedi. Bu veriler, Fed’in politikasını tek başına değiştirmeye yetmese de Kasım ayı faiz kararlarına ilişkin kafa karışıklığı yarattı.

ABD ENFLASYONU PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

7 Kasım’da açıklanacak olan Fed kararı öncesinde, enflasyon ve istihdam verileri büyük önem taşıyor. Enflasyon verileri bu hafta Perşembe günü açıklanacakken, istihdam verileri ise 1 Kasım’da gelecek. Eğer enflasyon verileri düşük çıkarsa, Fed’in faiz indirimi beklentileri güçlenebilir. Ancak yüksek enflasyon rakamları, Fed’in gevşeme politikasına ilişkin belirsizlikleri artırabilir.

Son Fed toplantısında, 11 üye 50 baz puanlık indirim yönünde oy kullanırken, bir üye 25 baz puanlık indirimi savunmuştu. Cuma günü gelen veriler ise şimdilik 25 baz puanı savunan üyeyi haklı çıkarıyor gibi görünüyor. Fed üyeleri arasında daha önceki kötümser yaklaşımlar da tartışma konusu olabilir. Ancak doğru kararların alınıp alınmadığı, önümüzdeki haftalarda açıklanacak yeni verilerle netleşecek.

Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde manşet TÜFE’nin yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e gerilemesi, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,2 seviyesinde kalması bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DEVAM EDİYOR

Bu arada, jeopolitik gerilimler de piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. İran'ın saldırısına karşılık İsrail'in misilleme yapacağına dair beklentiler var. Bu misillemenin ne şekilde olacağı ve İran'ın nasıl karşılık vereceği önem arz ediyor. Petrol ve altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere paralel olarak hareket ederken, diğer global finansal enstrümanlar bu gelişmelere daha mesafeli duruyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Bugün ons altın fiyatı 2.645 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı dalgalı seyrini devam ettiriyor. Altın gram fiyatı haftanın ilk gününde Kapalıçarşı serbest piyasada 2.954 TL’den, 5.205 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 21.034 TL’den değerleniyor.

UZMAN İSİMDEN ALTIN FİYATLARI YORUMU

Peki altın fiyatlarındaki bu inişli çıkışlı grafik neyi anlatıyor? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin arttığı süreçte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtti. Maviş, özellikle Fed’in faiz indirimi sonrasında ons altında yaşanan toparlanmanın gram altına da yansıdığını vurguladı.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Maviş, “Gram altında şu an fiyatlar biraz daha sakinleşmiş gibi görünse de bu durum içeride dolar/TL’nin 34 seviyelerinde yatay seyretmesinden kaynaklanıyor. Ancak dolar/TL’de yukarı yönlü bir hareket olursa gram altında da yükselişler görebiliriz. Küresel etkilerle birlikte yıl sonuna doğru gram altında 3 bin TL ve üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz mevcut” dedi.

Ons altındaki frenlenmenin bir diğer nedeninin Fed’in faiz indirimi konusunda yavaş hareket etmesi olduğunu belirten Maviş, "Piyasalar Fed’den hızlı bir faiz indirimi bekliyordu, ancak Fed Başkanı Jerome Powell ‘faiz indiriminde hızlı olmayacağız, veri odaklı devam edeceğiz’ dedi. Bu bakış açısıyla gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefi masada" ifadelerini kullandı.