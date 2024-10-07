Dolar/TL bugün kaç TL? (Güncel 7 Ekim dolar euro fiyatları)

Dolar ve Euro kurlarındaki güncel durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, arama motorlarında "Euro ne kadar?", "Dolar kaç TL?" gibi sorularla kurları öğrenmeye çalışıyor.

7 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla, döviz piyasasında son durum şu şekilde:

DOLAR VE EURO FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL 34,2638 (alış) ve 34,2707 (satış) seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 37,6477 TL seviyesinde bulunuyor.