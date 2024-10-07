Dolar/TL bugün kaç TL? (Güncel 7 Ekim dolar euro fiyatları)
Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar, altın ve döviz piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Özellikle dövizdeki hareketlilik merak konusu. "Bugün dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" gibi sorular en çok arananlar arasında yer alıyor. 7 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla döviz kurlarındaki güncel veriler haberde...
Dolar ve Euro kurlarındaki güncel durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, arama motorlarında "Euro ne kadar?", "Dolar kaç TL?" gibi sorularla kurları öğrenmeye çalışıyor.
7 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla, döviz piyasasında son durum şu şekilde:
DOLAR VE EURO FİYATLARI KAÇ TL OLDU?
Dolar/TL 34,2638 (alış) ve 34,2707 (satış) seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 37,6477 TL seviyesinde bulunuyor.
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