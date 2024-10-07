Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? İşte 7 Ekim 2024 Benzin ve Motorin Fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 4 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.85 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
- LPG litre fiyatı: 25.14 TL
ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.74 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
- LPG litre fiyatı: 24.60 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
- LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 43.66 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
- LPG litre fiyatı: 25.05 TL
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