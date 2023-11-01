İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı!

İTO, İstanbul'un ekim ayı enflasyonunu açıkladı.

İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69 artış gösterdi.

Ekimde toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,53 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.

EN FAZLA ARTIŞ GİYİM HARCAMALARINDA

Ekim ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gerçekleşti. Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,38 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 düşüş meydana geldi.

GIDA MADDELERİ YÜZDE 5,22 ARTTI

Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemelerinde yüzde 2,50, kimyevi maddelerde yüzde 2,38, madenler grubunda yüzde 1,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,33 artış gerçekleşti.

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