Bakan emekli ikramiyesi için kesin konuştu: İşte ödemelerin yapılacağı tarih

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin, 15 Kasım'ı geçmeyecek şekilde hesaplara yatırılacağı kaydedildi.

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Bakan emekli ikramiyesi için kesin konuştu: İşte ödemelerin yapılacağı tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Kaynak: AA

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