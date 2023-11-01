Bakan emekli ikramiyesi için kesin konuştu: İşte ödemelerin yapılacağı tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Kaynak: AA