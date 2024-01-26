İstanbul'da berber fiyatlarını enflasyon vurdu!

İstanbul'da berber fiyatları semtlere göre değişiklik gösterse de saç ve sakal tıraşı fiyatları, bu yıl 250-500 lira arasından değişiyor. Bazı semtlerde ise 500 TL'yi gördü.

Son Güncelleme:
İstanbul'da berber fiyatlarını enflasyon vurdu!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte kira, elektrik, su gibi giderlerde yaşanan artış berberlere de yansıdı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 150 lira civarında olan saç kesim fiyatları, bu yıl 300-400 liraya kadar ulaştı. İstanbul’da bazı semtlerde bu rakam daha da yükseklere çıkabiliyor. Sakal kesim fiyatları da 100-200 lira civarında değişiyor. Saç ve sakalını kestirmek isteyen bir kişi 250 ile 500 lira arasında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Berberler fiyat artışlarının dükkan kiraları ve genel zamlardan kaynaklandığını ifade etti.

"BİZ DE BU HALKAYA TAKILDIK"

Fiyat artışlarıyla ilgili İHA'ya konuşan berber Göktuğ Buğra Togel, "Hayat pahalılığından dolayı biz de bu halkaya takıldık. En başta kiralar, elektrik ve su fiyatları artırmamıza etki ediyor. Müşterilerimiz de genel fiyat artışlarının farkında bizim fiyatlarımıza da anlayış gösteriyorlar. Farklı semtlerde berber hizmeti fiyatları değişiyor, bu da kira farklılıklarından kaynaklanıyor. Saç ve sakal tıraşı fiyatımız 350 lira ve bu rakamı artıracağız. Üç ay ve altı ayda bir fiyatımızı revize edebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl saç sakal tıraşı ücretimiz 250 liraydı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da berber fiyatlarını enflasyon vurdu! - Resim : 1

"BU SENE BAYA ARTIŞ OLDU"

Şükrücan Develi oğlu vatandaş ise, "Esnaf arkadaşlara da hak vermeye başladık. Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı berberlerdeki zamları da doğal karşılıyorum. Geçen sene saç ve sakal için 200 lira ödüyordum, bu sene baya artış oldu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Enflasyon
Son Güncelleme:
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
Küresel kripto para borsası, 2023’te 362 yeni proje listeledi Küresel kripto para borsası, 2023’te 362 yeni proje listeledi
81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle 81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle
Anatolia, seramik sektöründe 2023’te Ege’nin en fazla ihracat yapan markası oldu Anatolia, seramik sektöründe 2023’te Ege’nin en fazla ihracat yapan markası oldu
ÇOK OKUNANLAR
AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor İstanbul'a kar geliyor
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..." Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..."
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje! Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!