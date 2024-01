Küresel kripto para borsası, 2023’te 362 yeni proje listeledi

2024'ü spot Bitcoin ETF onayıyla karşılayan kripto para ekosisteminde, 2023'te en çok tercih edilen merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarına ilişkin veriler de netleşti. TokenInsight tarafından yayımlanan Kripto Para Borsaları 2023 Yıllık Özeti, kripto para ekosisteminin çok büyük olduğuna dikkat çekerken, pazar payı açısından en büyük 10 borsanın, pazarın %95’ine hakim olduğunu gösterdi. Ayrıca rapor, 2023’te merkezi borsalardan (CEX) gerçekleştirilen işlem hacminin toplamda 34,26 trilyon olduğunu ortaya koydu. Dünya çapında 14 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilen küresel kripto para borsası Gate.io, listelenen ve kripto para yatırımcılarının alım satımına açılan proje sayısı bakımından rekor kırdı.



2023’te 362 kripto para birimi listeledi



Rapora göre 2023 boyunca spot ticarette pazar payını artırmayı başaran kripto para borsası Gate.io, 2023’te listelediği 362 yeni kripto para projesiyle, platformda spot piyasada alınıp satılan kripto para sayısını 1.871’e taşıdı. Bu rakamla, kendisine en yakın rakibinin 2,5 katı proje listelemeyi başaran borsa, kullanıcılarına listenin son sırasındaki borsadan 8 kat daha çeşitli bir yatırım ortamı sunmayı başardı.



Gate.io'nun 2023'te yakaladığı listeleme hacminin dikkate değer olduğunu vurgulayan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Titiz operasyon ve listeleme ekiplerimiz, 14 milyonu aşkın kullanıcıya daha fazla yatırım seçeneği sunmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu rekorda, Gate.io’nun diğer kripto para borsalarının Launchpad’lerine benzemeyen Startup platformunun da etkisi büyük. Yenilikçi, gelişmiş ve kripto ekosisteminin geleceği için değer vaat eden kripto para projelerini en hızlı şekilde yatırımcıya ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.



Tüm platformlardan daha çok yatırım aracı sunuyor



Kripto, blokzinciri ve Web3 ekosisteminin her geçen gün farklı iş alanlarını da kapsayacak şekilde genişlediğini kaydeden Kafkas Sönmez, “Karşımıza örneğin yatırım ve sigortacılık alanlarını bir araya getiren bir proje de çıkabiliyor, Web3 tabanlı sosyal ağ yaklaşımıyla oluşturulmuş platformların yerel token'ları da. Proje kurucuları, teknik doküman, token dağılımı, bütçe, toplam arz gibi pek çok faktörü değerlendirerek gerçekleştirdiğimiz inceleme süreçlerinin ardından, yeni dijital varlığı ticarete açıyoruz. Gate.io’da hem bireysel yatırımcılar hem de kripto geliştirici takımları, listeleme için birkaç adımda başvurabiliyor. Sektördeki tüm merkezi borsaları listelediği proje açısından geride bırakan Gate.io olarak, bir yandan yatırımcıların trendleri hızlı bir biçimde yakalamasını sağlıyor, bir yandan da geliştirici topluluğuyla daha sıkı etkileşimler kurabiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türk lirası işlem çiftinde listelemelerimiz artacak”



Proje listelemeyi bir rekabet kaldıracı olarak gördüklerini ve pazar payı artışlarında önemli rolü olduğuna inandıklarını ifade eden Gate.io Küresel Büyüme Direktörü ve aynı zamanda Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu stratejiyi yerel pazarlara ulaşmak için de uyguluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda da listeleme tabanlı büyümeye, yeni kullanıcı ediniminin bir bölümü için yatırım aracı çeşitliliğini artırmaya önem veriyoruz. 2023 sonunda TRY işlem çiftinde listelediğimiz kripto para sayısı 150’yi aştı. 2024’te bu sayı daha da artacak. Hatta ocak ayında STARL, ASTRA ve DODO olmak üzere üç proje, TRY işlem çiftinde Gate TR platformunda listelendi. Türk yatırımcılar, Türk lirası ile gelecek potansiyeli olan projelere, Gate TR üzerinden kolayca yatırım yapabiliyor. Yeni yılda, bu yaklaşımımızı korumayı ve Gate.io ekosistemini genişletmeyi sürdüreceğiz.”