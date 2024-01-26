Bakan Işıkhan duyurdu: Kamu işçilerine ek ödeme!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ek ödemelerin ilk yarısı hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Bakan Işıkhan duyurdu: Kamu işçilerine ek ödeme!

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödeme tarihleri belli olmuştu.

Bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

BAKAN IŞIKHAN PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Işıkhan duyurdu: Kamu işçilerine ek ödeme! - Resim : 1

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı."

İKİNCİ İLAVE ÖDEM NİSAN AYINDA

Öte yandan ilave tediyenin ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kamu işçisi Resmi Gazete Vedat Işıkhan
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