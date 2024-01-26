Anatolia, seramik sektöründe 2023’te Ege’nin en fazla ihracat yapan markası oldu

Yerli seramik markaları, yurt dışındaki faaliyetleriyle ülke ekonomisine yaptığı katkılarla başarıya imza atmaya devam ediyor. Son olarak, farklı ülkelerden tedarik ettiği seramik ve doğal taşları başta ABD ve Kanada olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç eden Anatolia Doğaltaş Seramik, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından her yıl düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde seramik ve toprak ürünleri sektöründe 2023’te en fazla ihracat gerçekleştiren markası seçildi. Ödülü, Anatolia Genel Müdürü Sayın Şemun Alp Biber’e İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi takdim etti.

Anatolia Genel Müdürü Şemun Alp Biber, konuya dair düşüncelerini şöyle açıkladı: “Ege bölgesinde sektör ihracat birinciliğini elde etmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geçtiğimiz yılın sonunda İzmir Aliağa’daki fabrikamızın devreye girmesi ile üretime başladık ve hedefimiz sektörümüzde ülke çapında ihracat şampiyonu olmak” dedi.

“Yıllık 10 milyon metrekare üretim yapacaklar”

200 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 1,6 x 3,2 ve 1,2 x 2,8 metre ebadında teknik porselen plakalar ürettiklerini belirten Anatolia Genel Müdürü Şemun Alp Biber, “İlk ürünlerimizi pazara sunduk. Eylül sonunda İtalya, kasımda ise İstanbul’da düzenlenen fuarlarda da sergiledik. Tesisimizin 2. ve 3. hatlarının montajı da yakın zamanda bitecek. 250 milyon dolara mâl olacak bu 3 hatta, yıllık toplam 10 milyon metrekare üretim yapmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“İşin gelişimine ve pazarın durumuna göre, 3 yıl içinde hat sayımızı 11’e ulaştıracağız. Bu hatlar tamamlandığında yatırımın maliyeti 500 milyon doları bulacak. Yatırımlarımızın neticesinde şu an 300’ü Kanada ve ABD’de olmak üzere 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlk 3 hattımız devreye girdiğinde bu sayı 600’ü, tüm hatlar devreye alındığında da 800’ü aşacak.”

“Ürünlerimiz kutuya girene kadar el değmeden otomatik işleniyor”

Şemun Alp Biber, “Tamamen katma değerli ürünler üretiyoruz. Tesisimiz, ürün portföyünde olduğu gibi üretim teknolojisi olarak da benzersiz bir modele sahip. Hammadde hazırlama ve stoklaması tamamen otomatik yapılıyor. Kutuya girene kadar ürüne hiç el değmiyor. Büyük ebatlı seramiklerimiz, daha çok mutfak tezgahlarında kullanılıyor. Muadili oldukları kuvars, mermer, granit, MDF gibi ürünlere göre çizilmeme, sıcağa dayanıklılık, hijyenik olma, sınırsız tasarım alternatifi gibi avantajları olduğundan, bu ürünlerin pazarı da giderek büyüyor. 2 senedir ürün tasarımları üzerinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar dünyada yapılamayan metotlarla bu tarz ürünleri, başka bir seviyeye çıkarabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Platin LEED Sertifikası alacağız”

Tesisin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuracaklarına da dikkat çeken Anatolia Genel Müdürü Şemun Alp Biber, “Tek çatı üzerinde 200 bin metrekarelik GES uygulaması dünyada çok nadir görülüyor. Biz de projemizin montajına geçen sene başladık. 21.5 megawatt’lık enerji üretimiyle ilk 3 hattın tüm elektrik ihtiyacını buradan karşılayacağız. Atık suyun geri kazanılmasıyla ilgili bir yatırımımız var. Tüm su ve katı atıklarımızı geri dönüştüreceğiz. Yeşil binalara verilen LEED Sertifikası’nı en üst seviyeden almayı planlıyoruz. Ayrıca tesisimizi bu işin inovasyon ve Ar-Ge’sinin de yürütüldüğü bir merkez haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.