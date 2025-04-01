İstanbul'da Barajlara Bayram Bereketi Geldi

İstanbul'da yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i gördü.

İstanbul'da Barajlara Bayram Bereketi Geldi

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren yağışlı havaların beraberinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 80.15'e yükseldi.

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) verilerine göre 1 Nisan itibariyle yüzde 80.15’e yükseldi. Verilere göre, Elmalı yüzde 94,04 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

DOLULUK ORANLARI LİSTELENDİ

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 93,71
Darlık yüzde 78,37
Elmalı yüzde 94,04
Terkos yüzde 80,62
Alibey yüzde 64,04
Büyükçekmece yüzde 75,28
Sazlıdere yüzde 58,36
Istrancalar yüzde 39,58
Kazandere yüzde 85,25
Papuçdere yüzde 84,33

Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle ÖdeyecekBunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle ÖdeyecekEkonomi

İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacakİslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar KapanacakEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Baraj İstanbul
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu
'TL Değer Kaybederken, Rus Rublesi Yüzde 34 Değer Kazandı' 'TL Değer Kaybederken, Rus Rublesi Yüzde 34 Değer Kazandı'
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor Ünlü Emlak Devi İflas Etti