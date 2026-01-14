İstanbul Valiliği'nden Sıkı Talimat: Gıda İşletmelerine Yakın Mercek! Artık Hepsinde Zorunlu Oldu

İstanbul Valiliği, gıda güvenliği ve hijyen gerekçesiyle kent genelinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. İşletmelere kamera sistemi kurulması zorunlu hale gelirken, izinsiz seyyar satış yapan araçların faaliyetine son verilecek, kurallara uymayanlar hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurumlarına kapsamlı bir talimat gönderdi. “Gıdada sıfır tolerans” vurgusunun yapıldığı yazıda, üretim ve satış yapan işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve yeni yükümlülüklerin uygulanması istendi.

KAMERA KAYITLARI 30 GÜN SAKLANACAK

Valiliğin talimatına göre, gıda üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması zorunlu olacak. Kurulacak sistemlerin en az 30 gün boyunca kayıt yapması ve bu görüntülerin denetimlerde delil olarak kullanılabilmesi öngörülüyor.

İZİNSİZ SEYYAR SATICILARA YASAK

Yazıda, ruhsatsız ve izin belgesi bulunmayan seyyar satış araçlarının faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi. Belediyelerden, seyyar satış izni verirken detaylı inceleme yapmaları, izin verilen araçları ise sürekli denetim altında tutmaları istendi.

KURALLARA UYMAYANLARA ADLİ SÜREÇ

Biyosidal ürünlerle yapılan ilaçlama faaliyetlerinin de mevzuata uygun yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, usulsüzlük tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanacağı, gerekli durumlarda Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Denetimlerde kurallara aykırı faaliyeti tespit edilen işletmelerin mühürleneceği, mühür bozma ya da izinsiz çalışmanın sürdürülmesi halinde ise adli işlem başlatılacağı bildirildi. Bu tür ihlallerin kolluk kuvvetleri tarafından yakından takip edileceği de ifade edildi.

GIDA ZEHİRLENMESİNDE GAMER DEVREDE

Olası gıda zehirlenmesi vakalarında sürecin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yürütüleceği, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun bu merkez aracılığıyla sağlanacağı bildirildi. Valilik, alınan önlemlerle birlikte kent genelinde gıda güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.

