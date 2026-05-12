İnşaat Sektöründe 'Maliyet' Baskısı: İşçilik Malzemeyi Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,76 yükseliş kaydetti. Sektördeki yıllık maliyet artışı ise yüzde 27,24 olarak kayıtlara geçti.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ MALZEMEYİ GEÇTİ

Maliyet kalemlerinin detaylarına bakıldığında, işçilikteki yıllık artışın malzeme fiyatlarındaki yükselişi geride bıraktığı görüldü.

Malzeme endeksi martta aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 25,61 arttı. İşçilik endeksi ise martta aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 30,07 yükseldi.

BİNA İNŞAATI VE ALTYAPIDA DURUM

Endeks, inşaat türlerine göre de farklılık gösterdi. Bina inşaatı maliyetleri martta yıllık bazda yüzde 26,26 artış gösterirken, yol, köprü ve altyapı gibi bina dışı yapılar için maliyet endeksi yıllık yüzde 30,46 ile daha sert bir yükseliş kaydetti. Bina dışı yapılardaki bu keskin artışta, aylık bazda yüzde 7,48’e ulaşan malzeme maliyetleri etkili oldu.

İŞÇİLİK ARTIŞI KALICI MI?

Analistler, yıllık bazda yüzde 30’un üzerine çıkan işçilik endeksinin, konut ve altyapı projeleri üzerinde uzun vadeli bir maliyet baskısı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Malzeme fiyatlarında aylık bazda görülen yüzde 3,5’lik hareketlilik ise tedarik zinciri ve hammadde maliyetlerinin sektör üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: AA