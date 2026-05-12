Altın Fiyatlarında 'Enflasyon' Molası: Gözler ABD’den Gelecek Kritik Veride

Altın piyasası, Orta Doğu’daki diplomatik süreçlere dair iyimserliğin zayıflaması ve ABD’den gelecek kritik ekonomik verilerle hareketli bir güne uyandı. Dün ons fiyatındaki ivmeyle 6 bin 905 liraya kadar tırmanan gram altın, yeni güne yüzde 0,7’lik bir kayıpla başladı.

PİYASALARDA SON DURUM

Saat 09.40 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 6 bin 854 TL

Çeyrek altın: 11 bin 220 TL

Cumhuriyet altını: 44 bin 790 TL

Ons Altın: 4 bin 700 dolar (Yüzde 0,7 azalış)

PETROL BASKISI ARTTI

ABD ve İran arasındaki kalıcı barış arayışlarına yönelik iyimserliğin azalması, güvenli liman arayışını tetiklese de güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin, Fed’in faiz kararlarında belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİDE

Piyasada gözler ise bugün tamamen ABD’de açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında ABD enflasyonunun yanı sıra Almanya’dan gelecek ZEW endeksleri takibe alındı. Enflasyon verisinin, altının kısa vadeli yön tayininde kırılma noktası olması bekleniyor.

Kaynak: AA