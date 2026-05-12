Altın Fiyatlarında 'Enflasyon' Molası: Gözler ABD’den Gelecek Kritik Veride
Haftaya yükselişle başlayan gram altın, küresel piyasalardaki jeopolitik belirsizlikler ve ABD enflasyon verisi öncesi yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 6 bin 854 lira seviyesine çekilirken, piyasalar Fed’in faiz yol haritasını belirleyecek verilere kilitlendi.
Altın piyasası, Orta Doğu’daki diplomatik süreçlere dair iyimserliğin zayıflaması ve ABD’den gelecek kritik ekonomik verilerle hareketli bir güne uyandı. Dün ons fiyatındaki ivmeyle 6 bin 905 liraya kadar tırmanan gram altın, yeni güne yüzde 0,7’lik bir kayıpla başladı.
PİYASALARDA SON DURUM
Saat 09.40 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde:
- Gram altın: 6 bin 854 TL
- Çeyrek altın: 11 bin 220 TL
- Cumhuriyet altını: 44 bin 790 TL
- Ons Altın: 4 bin 700 dolar (Yüzde 0,7 azalış)
PETROL BASKISI ARTTI
ABD ve İran arasındaki kalıcı barış arayışlarına yönelik iyimserliğin azalması, güvenli liman arayışını tetiklese de güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin, Fed’in faiz kararlarında belirleyici olacağına dikkat çekiyor.
GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİDE
Piyasada gözler ise bugün tamamen ABD’de açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında ABD enflasyonunun yanı sıra Almanya’dan gelecek ZEW endeksleri takibe alındı. Enflasyon verisinin, altının kısa vadeli yön tayininde kırılma noktası olması bekleniyor.
Kaynak: AA