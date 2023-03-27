İnşaat sektörü alaşağı oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi, martta geçen aya oranla yüzde 1,5 geriledi. Öte yandan inşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.

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İnşaat sektörü alaşağı oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 89,8 iken bu ay 88,5 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.

TİCARET GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 115,5 iken martta 116,8 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 123,1 iken bu ay 17,7'ye geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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