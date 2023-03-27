Benzine indirim geliyor

Benzine gece yarısı itibariyle 81 kuruşluk indirim geleceği belirtildi.

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Benzine indirim geliyor

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda 28 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatları için 81 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor. 

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