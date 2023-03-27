Altın haftaya düşüşle başladı

Geçen haftalarda yükseliş ivmesi yakalayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı.

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Altın haftaya düşüşle başladı

Son haftalarda yaptığı atakla en çok kazandıran yatırım araçları arasında bulunan altın, yeni haftaya düşüşle başladı.

Önceki hafta 1211 liradan kapatan gram altın, bugün 1207 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 1974 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, cuma gününü 1981 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 3949 liradan satılıyor. Yarım altın, geçen haftayı 3963 lira seviyesinde noktalamıştı.

Önceki kapanışı 7902 TL olan cumhuriyet altını ise 7875 TL'den fiyatlanıyor.

Ons altın ise yüzde 0,50'yı aşan bir düşüşle 1967 dolar seviyesinde.

Kaynak: Gerçek Gündem

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