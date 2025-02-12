İnşaat Maliyeti Alıp Başını Gitti: TÜİK Duyurdu, 2024'te Yüzde 34,27 Artış

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,27 arttı.

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İnşaat Maliyeti Alıp Başını Gitti: TÜİK Duyurdu, 2024'te Yüzde 34,27 Artış

TÜİK, 2024 Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,92 arttı.

Kaynak: AA

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