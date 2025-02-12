Beyaz Saray'dan DOGE Talimatı: Trump'tan Elon Musk'a Kıyak

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin maliyetini azaltmak için kamu kurumlarına Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı DOGE ile birlikte çalışma talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan DOGE Talimatı: Trump'tan Elon Musk'a Kıyak

ABD Başkanı Donald Trump, bir Beyaz Saray yetkilisinden edinilen bilgiye göre, hükümetin maliyetini azaltmak için kamu kurumlarına Elon Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (Department of Government Efficiency-DOGE) ile birlikte çalışma talimatı verdi.

Bloomberg News tarafından görülen bir Beyaz Saray bilgi notunda bu yazı, kamu kurumlarının başkanlarına “hükümetin boyutunu önemli ölçüde azaltmak” ve “işe alımları temel pozisyonlarla sınırlamak” için Musk’ın DOGE’si ile koordine etmeleri talimatını veriyor.

Beyaz Saray'dan DOGE Talimatı: Trump'tan Elon Musk'a Kıyak - Resim : 1

KURUMDAN AYRILAN 4 ÇALIŞAN İÇİN 1 KİŞİ İŞE ALINACAK

Belgede, kurumlara hükümetten ayrılan her dört çalışan için en fazla bir çalışanı işe almasına izin verileceği belirtildi. Kolluk kuvvetleri, ulusal güvenlik, göçmenlik ve kamu güvenliği rolleri için istisnalar yapılacak.

Beyaz Saray’a bağlı bir ofis olan DOGE’nin toplu işten çıkarmaları yürürlüğe koyma yetkisine sahip olup olmadığı henüz belli değil. Salı günü Oval Ofis’te Trump ile boy gösteren Tesla ve SpaceX kurucusu Musk, kanıt sunmadan Hazine Bakanlığı sistemlerinin “ödeme yapılmayacaklar listesindeki” kuruluşlara para gitmesini önleyen tedbirler de dahil olmak üzere “temel kontrollerden” yoksun olduğunu söyledi ve “Sanki binadan uçup giden çok sayıda boş çek var” diye ekledi.

Trump, DOGE’nin “milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suiistimali” ortaya çıkardığını savundu. Trump’ın toplu işten çıkarma planlarının federal çalışanlar ve sendikalarının davalarını tetiklemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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