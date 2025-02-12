İkinci El Araba Fiyatları Yeniden Sıfır Otomobili Geçti: Araç Piyasası Karıştı! Liste Fiyatına Bakan Aldanır, Yüz Binlerce Lira...

Otomobil piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki denge bozuldu. Yetkili bayilerin uyguladığı kampanyalarla sıfır araç satış fiyatları ikinci el araba fiyatlarının altında kaldı. Bu durum alıcıların sıfır ve ikinci el arasındaki tercihinde de etkili oldu. Aynı model araçların sıfır fiyatları ikinci el fiyatlarının üzerinde kalınca piyasada yeni bir fiyat karmaşası yaşandı.

SIFIR FİYATINDAN DAHA YÜKSEĞE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sektör temsilcilerinden Aykan Ceylan, “Bir otomobilin liste fiyatı 1 milyon 663 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 370 bin lira. Aynı aracın 2024 modeli 6001 kilometrede yazmışlar 1 milyon 389 bin lira. Yani sıfırından daha fazlaya satmaya çalışıyorlar" dedi.

BAYİYE GİDENE FARKLI FİYAT

Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu ise, “Bir liste fiyatı var. Bir de aracı gerçekten almak istediğinizde yapılan indirimlerle iskontolu fiyatlar var. Sadece liste fiyatlarının ham halini baz alarak yüksek fiyatlı ilana girmeleri çok doğru bir davranış olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bilinçsiz alıcı, sıfır arabanın liste fiyatını baz alırsa 1 milyon 750 bin TL ile karşılaşır. Ama aslında bayiye gidip aynı aracın indirimlerini öğrendikten sonra bu aracın fiyatının 1 milyon 480 bin TL olduğunu görecektir” diyen Kayatuzu, “0 km araçların liste fiyatlarını değil, bu fiyatlar üzerinden yapılan indirimleri dikkate almaları gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Galerici Halil Güçlü de, “1 milyon 950 bin TL'ye alınan arabayı bize 2 milyon 100 bin TL'ye satmaya çalıştıklarına şahit olduk” dedi.

"SIFIR ARAÇ ALMAK DAHA MANTIKLI"

Vatandaşlar ise, “Şimdi ben şu aracı sordum burada, 2 milyon küsür bin lira. Aynı araç garajda bir arkadaşta var; 2 milyon 650 bin lira, daha yüksek” derken, sıfır araç almanın daha mantıklı olduğunu dile getiriyor.

Sektör temsilcileri ise araç almadan önce fiyatları iyice araştırmayı tavsiye ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi