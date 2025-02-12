Çeyrek Altın Değil, Yeşil Erik! Kilosu 5 Bin Lirayı Buldu, Tanesi 100 TL

Türkiye'nin en erken erik hasatlarından birisi Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. Manav tezgahlarındaki yerini de alan yeşil etrik fiyatı adeta çeyrek altında yarıştı. Kilosu 5 bin lirayı tanesi 100 lirayı buldu. 100 gramlık paketleri 500 liraya satan manavlar ise fiyatlara rağmen talebin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Çeyrek Altın Değil, Yeşil Erik! Kilosu 5 Bin Lirayı Buldu, Tanesi 100 TL

Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içinde 300 adet erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor. Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç, girişimcinin erikleri Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, aynı zamanda yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Çeyrek Altın Değil, Yeşil Erik! Kilosu 5 Bin Lirayı Buldu, Tanesi 100 TL - Resim : 1

Almanya, Katar, Dubai , Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere aldığı yoğun talebe yetişmeye çalışan ziraat mühendisi yıl boyunca eriklerine bebek gibi bakıyor.

Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Çeyrek Altın Değil, Yeşil Erik! Kilosu 5 Bin Lirayı Buldu, Tanesi 100 TL - Resim : 2

TANESİ 100 LİRAYA DENK GELDİ

Ankara'da ise kilosu 5 bin TL olan eriğin tanesi 100 TL'ye satılır hale geldi. Manavlarda 500 liradan 100 gramlık paketler halinde satışa sunuldu.

Çeyrek altınla yarışan erik fiyatları için manavlar ise, "Haddinden fazla alan var. Rağbet çok fazla yani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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