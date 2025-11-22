IMF'den Türkiye Raporu! İşte Çarpıcı Mesajlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki ön değerlendirmesini yayımladı. Fondan yapılan açıklamada, hükümetin enflasyonu düşürme kararlılığının son dönemde önemli sonuçlar verdiği vurgulandı: enflasyonun kademeli gerilemesi, TL’ye güvenin artması ve rezervlerdeki güçlenme.

REEL FAİZ MESAJI

IMF, büyümenin sağlam kalmasına rağmen risklerin henüz yüksek olduğunu belirtti ve Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası adımlarını olumlu buldu. Ancak Fon, enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha yüksek reel faiz gerektiğini kaydetti. Açıklamada, kur politikasının da 'aşırı oynaklığı engelleyecek şekilde yönetilmesi' gerektiği ifade edildi.

SIKI MALİYE VE ILIMLI ÜCRET ARTIŞI TAVSİYESİ

IMF, bu yıl bütçe açığındaki daralmanın enflasyonla mücadeleye katkı verdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte maliye politikasının daha gelir odaklı sıkılaştırılması gerektiğini kaydetti. Raporda, 2025 sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Ücret artışlarının ise 'ılımlı' tutulması gerektiği vurgulandı.

TAMAMLAYICI REFORM ÇAĞRISI

IMF, sıkı para ve maliye politikalarının kısa vadede büyümeyi yavaşlatabileceğini ancak işgücü piyasası, rekabet ve yapısal reformlarla bu etkinin dengelenebileceğini ifade etti. En kırılgan kesimleri koruyacak sosyal önlemlerin önemine dikkat çekildi. Fon, mevcut ekonomik politikaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek değerlendirmesini şöyle özetledi: "Pozitif reel faizler, rezervlerdeki iyileşme ve sıkı para politikası Türkiye’de önemli kazanımlar sağladı. Ancak şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için politikaların daha da güçlendirilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA