Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine destekli esnaf kredilerinde faiz indiriminin yeni yılın başında uygulanacağını açıkladı. Fatura zorunluluğu bir yıl ertelenirken, ticari araç ve makine alımlarında kredi üst limiti 2,5 milyon TL’ye yükseltildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren yeni destek paketini duyurdu. Bakan Bolat, Hazine destekli esnaf kredilerinde uygulanacak faiz indiriminin yeni yılın başında devreye alınacağını açıkladı. Böylece esnafa sunulan kredi maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

ESNAFA YENİ DESTEK! FAİZLER DÜŞÜYOR

Antalya’da düzenlenen “TESKOMB Başkanlar Buluşması”nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halkbank aracılığıyla verilen Hazine destekli kredilerde önemli bir indirim yapılacağını duyurdu. Bolat’ın açıklamasına göre, 2026 itibarıyla esnaf kredilerinde Hazine destekli faiz oranları daha da aşağı çekilecek.

FATURA ZORUNLULUĞU BİR YIL DAHA ERTELENDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor - Resim : 1

Esnafa yönelik bir diğer düzenleme ise faturalandırma şartına ilişkin oldu. Halkbank kredilerinde kullanılan finansmanın fatura ile belgelendirilmesi zorunluluğundaki yüzde 30’luk uygulama bir yıl daha ertelendi. Bakan Bolat, bu kararın esnafın yükünü hafifleteceğini ifade etti.

KREDİ ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI

Konuşmasında kredi limitlerine ilişkin güncellemeleri de paylaşan Bolat, ticari araç ve makine alımlarında esnaf kredisi üst limitinin 2,5 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti. Böylece hem araç yenilemek isteyen hem de üretim kapasitesini artırmayı planlayan esnafa yeni bir kolaylık sağlanmış oldu.

“FAİZ İNDİRİMİ YENİ YILDA DEVREYE GİRECEK”

Bakan Bolat, yeni yılla birlikte kredi sübvansiyon oranlarında da iyileştirme yapılacağını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Yeni yılın başında, sübvansiyon oranını yüzde 50’den yüzde 25’e çektiğimiz esnaf kredisi Halkbank desteklerinde faiz indirimi ve finansman maliyeti azaltma uygulaması başlatılacak.”

ESNAFA NEFES OLACAK PAKET

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte esnafın krediye erişiminin kolaylaşması, maliyetlerinin düşmesi ve finansal yükünün hafiflemesi hedefleniyor. Yeni uygulamalar yılbaşından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

