ILO'dan deprem bölgesi için acil uyarı: İstihdam desteklenmeli!

GERÇEK GÜNDEM

Afetin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) son raporunu yayımladı.

Acil destek verilmezse yoksulluk, kayıt dışılık ve çocuk işçiliğinin artması beklendiği raporda, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Bu afete başarılı ve kapsayıcı biçimde müdahale edilmesinin en önemli ögesi istihdamın desteklenmesidir” ifadelerine yer verdi.

“GEÇİM OLANAKLARI YENİDEN İNŞA EDİLMELİ”

Houngbo, “İnsanlar ancak ve ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını yeniden kurmaya başlayabilirler. Depremde çok büyük kayıplara uğrayanlara, sosyal adalet ve insana yakışır iş ilkelerinin toparlanma ve yeniden inşa sürecinin temelinde yer aldığını göstermek zorundayız” dedi.

RAKAMLARLA İŞ KAYBI

Türkiye’ye ilişkin ilk verilere göre, deprem nedeniyle 658 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiği belirtiliyor. Buna ek olarak hükümetin 150 bine aşkın işyerinin kullanılamaz hale geldiği eklenmiş.

ILO’nun tahminlerine göre, etkilenen çalışanların her biri, iş yokluğu sürdükçe aylık ortalama 230 ABD Dolarını aşan gelir kaybı yaşıyor. Bu rakam depremden etkilenen bölgeye taşındığında aylık yaklaşık 150 milyon ABD Doları net emek geliri kaybı oluştuğu anlaşılıyor.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Depremden etkilenen illerde 4 milyonu aşkın çalışanın yaşadığı, bunların çoğunun tarım, imalat sanayi, ticaret veya diğer düşük katma değerli hizmetlerde çalıştığı bildiriliyor. Çalışma saati kayıplarına bakıldığında Malatya’da yüzde 58,8; Adıyaman’da yüzde 48,1; ve Hatay’da ise yüzde 45,2 saat kayıp olduğu anlaşılıyor.

Raporda, istihdam kayıplarına ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuk işçi sayısında artış riski konularında uyarıda bulunulmuş.

Kaynak: Gerçek Gündem