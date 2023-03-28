ILO'dan deprem bölgesi için acil uyarı: İstihdam desteklenmeli!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), son yayımlanan raporunda, Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem felaketi sonrasında yüzbinlerce çalışanın acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
ILO'dan deprem bölgesi için acil uyarı: İstihdam desteklenmeli!

GERÇEK GÜNDEM

Afetin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) son raporunu yayımladı.

Acil destek verilmezse yoksulluk, kayıt dışılık ve çocuk işçiliğinin artması beklendiği raporda, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Bu afete başarılı ve kapsayıcı biçimde müdahale edilmesinin en önemli ögesi istihdamın desteklenmesidir” ifadelerine yer verdi.

“GEÇİM OLANAKLARI YENİDEN İNŞA EDİLMELİ”

Houngbo, “İnsanlar ancak ve ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını yeniden kurmaya başlayabilirler. Depremde çok büyük kayıplara uğrayanlara, sosyal adalet ve insana yakışır iş ilkelerinin toparlanma ve yeniden inşa sürecinin temelinde yer aldığını göstermek zorundayız” dedi.

RAKAMLARLA İŞ KAYBI

Türkiye’ye ilişkin ilk verilere göre, deprem nedeniyle 658 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiği belirtiliyor. Buna ek olarak hükümetin 150 bine aşkın işyerinin kullanılamaz hale geldiği eklenmiş.

ILO’nun tahminlerine göre, etkilenen çalışanların her biri, iş yokluğu sürdükçe aylık ortalama 230 ABD Dolarını aşan gelir kaybı yaşıyor. Bu rakam depremden etkilenen bölgeye taşındığında aylık yaklaşık 150 milyon ABD Doları net emek geliri kaybı oluştuğu anlaşılıyor.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Depremden etkilenen illerde 4 milyonu aşkın çalışanın yaşadığı, bunların çoğunun tarım, imalat sanayi, ticaret veya diğer düşük katma değerli hizmetlerde çalıştığı bildiriliyor. Çalışma saati kayıplarına bakıldığında Malatya’da yüzde 58,8; Adıyaman’da yüzde 48,1; ve Hatay’da ise yüzde 45,2 saat kayıp olduğu anlaşılıyor.

Raporda, istihdam kayıplarına ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuk işçi sayısında artış riski konularında uyarıda bulunulmuş.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik
Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar
Çağla-bademinin kilosu belli oldu! Çağla-bademinin kilosu belli oldu!
Dünyada fiyatlar düşerken, AKP katmerli doğalgaz faturası kesiyor! AKP'den katmerli doğalgaz faturası!
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışı: CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl? CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl?
Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor