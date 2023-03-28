Dünyada fiyatlar düşerken, AKP katmerli doğalgaz faturası kesiyor!

GERÇEK GÜNDEM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yaptığı yazılı açıklamada AKP iktidarının yanlış ekonomi ve enerji politikaları nedeniyle temel bir hak olan enerjinin artık Türkiye’de lüks hale geldiğine dikkat çekti.

2022 yılında üst üste yapılan fahiş zamlarla faturaların katlandığına işaret eden CHP’li Akın, "AK Parti iktidarının en iyi bildiği iş zam yapmak. 2022 yılında elektrikte üç defa; doğalgazda dört defa zam yaptılar. Konut tarifelerine yapılan fahiş artışlar nedeniyle vatandaşlarımız kışın kombi yakamaz duruma geldi. Temel bir ihtiyaç olan ısınmanın maliyeti asgari ücretli vatandaşlarımız için karşılanamaz duruma geldi. Resmi raporlara göre konutlarda doğalgaz bu kışın başında geçen yıl aynı döneme göre neredeyse yüzde 9 düştü. Başka bir deyişle vatandaşlar bu kış kombisini yakmamaya ya da kısmaya başladı" dedi.

"ALIM MALİYETİ DÜŞTÜ, İNDİRİM YOK"

Akın, "Türkiye’nin Nisan 2022’de bin metreküp doğalgaz alım maliyeti ortalama 700 dolar civarındaydı. Şimdi bu fiyatın bugün 550 dolara düştüğü hesaplanıyor. Yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş var. Bizde ise faturalar Nisan 2022’den bu yana yüzde 100 oranında arttı. Nisan 2022’de konutlarda satılan doğalgazın bin metreküpü yaklaşık 176 dolardı. Şimdi bu fiyat 216 dolara çıktı. Buna göre; Türkiye’nin alım maliyeti yüzde 20’nin üzerinde düşmesine karşın konutlara satılan doğalgaz tutarı döviz cinsinde bile arttı. Vatandaşımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle Türk Lirası karşısında zaten faturalar 2,5 kattan fazla arttı" ifadelerini kullandı.



Ahmet Akın

"SEÇİM İÇİN GÖSTERMELİK DEĞİL..."

Avrupa’da doğalgaz piyasasında fiyatları belirleyen TTF borsasında fiyatların da yüzde 90 oranında düştüğünü anımsatan Akın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa’da da enerji fiyatları düşüyor. Enerjide maliyet azalıyor. İktidar indirim yapmak için daha kışın bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın."

Kaynak: Gerçek Gündem