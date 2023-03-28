Çağla-bademinin kilosu belli oldu!

Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve yağmur ile mücadele ederken, Muğla’da badem ağaçları ilk meyvelerini vererek pazar tezgahındaki yerini aldı.

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Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile tropikal iklimin hakim olmaya başladığı Muğla’da hava sıcaklığı son yılların en kurak 0cak, Şubat, Mart aylarına neden oldu.

Kurak giden kış ayı nedeniyle ağaçlar erken çiçek açtı ve erken meyve vermeye başladı.

KİLOSU 100 TL

Nisan ayı ortalarında meyve veren Çağla Badem, Şubat ayı ikinci yarısında çiçek açtı ve Mart ayı ortalarında meyve vermeye başladı. Datça ilçesinde Şubat ayında erkenci çağla badem meyve verirken, iç kesimlerdeki Badem ağaçları da ilk meyvesini vererek pazardaki tezgahlarda kilosu 100 liradan yerini aymaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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