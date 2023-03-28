Rapor ortaya çıktı: Çin, Türkiye'ye milyarlarca dolar aktardı!

Çin, 'Kuşak ve Yol' kapsamında yapılan projelerin kurtarılması için 2008 ile 2021 arasında Türkiye'nin de aralarında 22 ülkeye 240 milyar dolar ödeme yaptı.

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Rapor ortaya çıktı: Çin, Türkiye'ye milyarlarca dolar aktardı!

Altyapı projeleri için Çin'den aldıkları kredileri ödemekte güçlük çeken ülkelere 240 milyar dolar kurtarma finansmanı sağlandı.

Dünya Bankası, Harvard Kennedy Okulu, AidData ve Kiel Enstitüsü'nden araştırmacıların hazırladığı ortak çalışmaya göre, kurtarma finansmanının yüzde 80'i 2016 ile 2021 arasında kullanıldı ve ödemeler çoğunlukla Arjantin, Moğolistan, Kenya, Türkiye ve Pakistan gibi orta gelir seviyesindeki ülkelere yapıldı.

5,5 MİLYAR DOLAR SWAP HATTI

Independent'ın aktardığı rapora göre, Türkiye'nin Haziran 2021'de Çin ile swap hattını aktif hale getirdiği ve döviz rezervlerini artırmak için yaklaşık 5,5 milyar dolar değerinde miktarı swap hattından çektiği belirtildi. Çin ile yapılan swap anlaşmasının BAE, Katar ve Güney Kore ile yapılan benzer anlaşmalardan hemen sonra geldiğine dikkat çekildi.

"DÖVİZ REZERVLERİ İÇİN HARCANDI"

Dünya Bankası Ekonomi Monitörü, paranın Türk Lirası'nın değerini korumak için yurtdışı piyasalarda harcanan döviz rezervlerini artırmak için kullanıldığını bildirdi.

KUŞAK VE YOL PROJESİ NEDİR?

İlk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te dile getirilen Kuşak ve Yol Projesi, Asya, Afrika ve Avrupa'yı kara ve denizden 6 ekonomik koridorla birbirine bağlamayı hedefleyen büyük çaplı bir altyapı projesi.

Dünya nüfusunun yüzde 65'ini ve 70 ülkeyi kapsayan proje, karayolları, demiryolları, limanlar, enerji santralleri ve havaalanları gibi altyapı yatırımlarını kapsıyor.

Türkiye de demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanan Orta Koridor Girişimi ile bu projeye dahil olmuştu.

Projeyle ilgili Çin yönetimine, "borç tuzağı diplomasisi" eleştirileri yapılmış ve projeye dahil olan ülkelerin Çin'e bağımlılığının artacağı öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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