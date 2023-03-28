Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından bin 201 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 1,02 azalarak günü bin 201 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 970 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 980 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Dün bin 957 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 azalışla bin 952 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem