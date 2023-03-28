Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerle gram altın ve çeyrek altın fiyatları sabitlenmeye başladı.

Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından bin 201 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 1,02 azalarak günü bin 201 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 970 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 980 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Dün bin 957 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 azalışla bin 952 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın
Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın
Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik
Dolar/TL'de 'çözüm' beklentisi: Endişeler azaldı! Dolar/TL'de 'çözüm' beklentisi: Endişeler azaldı!
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti!
Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor Asgari ücrete zam bekleniyor