Dolar/TL'de 'çözüm' beklentisi: Endişeler azaldı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetti.

ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

SİLİKON VADİSİ BANKASI SATIN ALINDI

Bu gelişmelerle birlikte ABD'de bankacılık krizini başlatan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, ülkede bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

DOLARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmeler sonrası dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0918'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,10 seviyesinde işlem görüyor.

FED'İN FAİZİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ BEKLENTİSİ

Ayrıca, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem