BES'te yeni düzenleme! 6 ay sonra yürürlüğe girecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BES'te yeni bir düzenlemeye gidildi.

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BES'te yeni düzenleme! 6 ay sonra yürürlüğe girecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel emeklilik (BES) sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmının bankalara devredilmesine imkan tanıyan yeni bir düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, katılımcılar, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek.

Bu kapsamda, banka tarafından alacağın devri sözleşmesine konu tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesini sonrasında alacağın devri sözleşmesi sona erecek.

Banka, kredi borcunun muaccel hale gelmesinden 30 gün sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için talepte bulunabilecek. Bu durumda kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek. Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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