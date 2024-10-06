İktisatçı Mahfi Eğilmez: Bunları Tek Haneye Düşüremezsek Enflasyonu Tek Haneye Düşüremeyiz

Enflasyonla mücadele sürecinde yapısal reformlara sürekli dikkat çeken ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, bunların içinde demokrasi ve hukuk vurgusunu sürekli yapıyor. Eğilmez, X platformundaki son paylaşımında, enflasyonda tek haneye inmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

Gündemde sıklıkla yer almaya başlayan vicdan yaralayıcı birçok olaydan yola çıkan Mahfi Eğilmez, ekonomide iyileşmenin sosyal olgularla desteklenmesi gerektiğini de gözler önüne serdi.

İşte Eğilmez’in enflasyonu tek haneye indirmek için formülü verdiği o paylaşımı:

“Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz.”