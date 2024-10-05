EYT'liler Bu Tarihe Dikkat! Uzmanı Uyardı; Hak Kaybı Yaşayabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliliği bekleyen EYT'lilere sürece dair uyarılarda bulundu. Ekim ayının emeklilikte hayati bir dönemeç olduğunu vurgulayan Erdursun, "On binlerce EYT'li vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil" dedi.

'KRİTİK TARİH EKİM SONU'

EYT’den emekli olacakları uyaran Özgür Erdursun, emeklilik sürecindeki önemli bir detaya dikkat çekti. EYT düzenlemesinden faydalanan pek çok kişinin farkında olmadan emeklilik haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dikkat çeken Erdursun, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup sonrasında Bağ-Kur’a geçenler için Ekim 2024 sonunun büyük bir dönemeç olduğunu belirtti.

CİDDİ BİR DEZAVANTAJ YARATABİLİR

SSK’lı iken Bağ-Kur’a geçenlerin çıkış işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirten Erdursun, “1 Mayıs 2021'den sonra Bağ-Kur’a başlayanlar için bir problem söz konusu değil. Ancak, bu tarihten önce Bağ-Kur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçiyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir” uyarısında bulundu.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Söz konusu düzeltme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, daha sonra Bağ-Kur'a geçenler, kendi işyeri olanlar, şirket ortakları veya esnaf siciline kayıtlı kişiler, 1 Mayıs 2021 öncesinde Bağ-Kur borçları silinenleri ilgilendiriyor.

Erdursun, sorunu sözmek için “Bağ-Kur'dan çıkış yapmak için ise iş yerinizi kapatabilir, şirket ortaklığından ayrılabilir ya da başka bir işyerinde çalışmaya başlayarak Bağ-Kur’dan çıkış yapabilirsiniz. Eğer bu tarihten sonra çıkış yapsanız bile, 1261 günden fazla Bağ-Kur priminiz varsa, emeklilik statünüz Bağ-Kur olarak belirlenecek” dedi.

MAAŞLAR DÜŞEBİLİR

Emekli olacakların ekim sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Değişiklik yapılmazsa daha uzun bir çalışma süresiyle karşılaşılabilir. Bu aynı zamanda daha düşük bir emekli maaşı anlamına da geliyor.

Kaynak: Ekonomim