Türkiye Korkunç Cinayetle Sarsılırken 'Teknofest' Paylaşımı Yapmıştı... CHP'den Ali Yerlikaya'ya İstifa Çağrısı

İstanbul'da yaşanan taciz ve vahşi cinayetlerle ilgili açıklama yapmayıp "Teknofest" paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki yağdı. İstanbul’daki kadın cinayetleri ve taciz olayına ilişkin açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ”İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken, “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Kadınların evde, işte, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan, bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uygulamayanlardır” ifadesini kullandı.

'YÜZ KARASI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı istifaya çağıran Yücel’in paylaşımı şu şekilde:

“Kadınların evde, işte, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan, bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uygulamayanlardır. Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin, bir siyaset anlayışının tezahürüdür. AKP, 22 yılın sonunda cezasızlık politikaları ve "iyi hal" indirimleri ile bu ülkeyi kadınlar için yaşanamaz hale getirmiştir.

Kadını aşağılayan, onu hor gören zihniyetinizde boğulacaksınız! İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı derhal istifaya davet ediyorum. Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır.”