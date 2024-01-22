İddia: Mehmet Şimşek'in ekibinde konuşulanlar ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili görüşlerini paylaştı: "Fikirlerini saklamıyorlar. Mehmet Şimşek bu fikirlere katılıyor mu, bilmiyorum."

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İddia: Mehmet Şimşek'in ekibinde konuşulanlar ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesine dair öne sürülen iddialar ve akabinde kamuoyuna yansıyan 'kulis bilgileriyle' ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

YouTube hesabında yayınladığı programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in durumdan rahatsız olduğu görüşüne katılmadığını dile getiren Altaylı, "Çünkü çok geçmişe dayanan bir ilişkileri var. Erkan tecrübe olarak Mehmet Şimşek'ten de daha tecrübeli biri. Daha üst düzey bir bankacı. Der ki 'Ben geçinemiyorum, istifa edin.' Cumhurbaşkanı çağırır, 'Affınızı isteyin' der, çeker gider. Böyle bir yıpratma kampanyasına gerek yok" dedi.

Altaylı, devamında söz konusu 'kampanyanın' Şimşek'e rağmen yapıldığını savundu: "Bu kampanyayı yapanlar yarın öbür gün Mehmet Şimşek'e karşı da bir başka kampanya düzenlerse hiç şaşırmam."

İddia: Mehmet Şimşek'in ekibinde konuşulanlar ortaya çıktı - Resim : 1

MEHMET ŞİMŞEK'İN EKİBİ NE DİYOR?

Gazeteci, Şimşek'in ekibine ilişkin edindiği duyumları da izleyicileriyle paylaştı.

Erkan'ın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'la gerçekleştirdiği söyleşiye değinen Altaylı, şunları kaydetti:

"Şu da bir gerçek ki; Mehmet Şimşek'in ekibindeki bazıları, kendisini bilmiyorum, Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a vermiş olduğu röportajı çok yanlış, söylediği cümlelerin çok hatalı, bakanlığa sormadan böyle bir şey yapılmasının çok zarar verici olduğuna dair fikirlerini saklamıyorlar. Mehmet Şimşek bu fikirlere katılıyor mu, bilmiyorum. Ama Mehmet Şimşek'in ekibinde 'Keşke bu röportajı vermeseydi. Keşke tecrübeli birilerinden fikir alsaydı' dediklerini biliyorum."

Bahsi geçen söyleşide Erkan, yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlatıyor, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadeler kullanıyordu.

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