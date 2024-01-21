WhatsApp konuşmaları, kulis bilgileri, 'Mehmet Şimşek'in asıl isteği': Kafalar karıştı, Merkez Bankası'nda neler oluyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili olarak öne sürülen iddialar ve akabinde kamuoyuna yansıyan 'bilgiler', kafaları karıştırdı.

Erkan'ın bu göreve; faiz artırımını savunduğu için Temmuz 2018'de dışarıda bırakıldığı kabineye son seçimden sonra bizzat o dönem tartışma yaşadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' Hazine ve Maliye Bakanı olarak dönen Mehmet Şimşek'in talebiyle getirildiği konuşuluyordu.

Hatta Erdoğan da "Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler" ifadesini kullanmıştı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: MEHMET ŞİMŞEK, CEVDET AKÇAY'I İSTİYOR

Ancak AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, dikkati çeken bir iddia ileri sürdü.

Şimşek'in Erkan'ın gelişini istemediğini savunan Kütahyalı, "Yani daha doğrusu Hafize Gaye, Şimşek’in tercihi değildi. Şimşek, Cevdet Akçay’ı MB Başkanı yapmak istiyor. Objektif bakarsak Akçay, Erkan’dan entelektüel olarak daha üstündür" ifadesini kullandı.

Kütahyalı, "Yani siz de Akçay'ı destekliyorsunuz" şeklindeki yoruma ise "Hayır, ben yemin ettim. Devlet içindeki hiçbir kavgada taraf olmam. Hele 'muhalif' olup Akçay - Erkan kavgasında taraf olanları salak ya da karaktersiz olarak görüyorum. Botswanalı bir hakem gibiyim" yanıtını verdi.

Son olarak Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir çalışana tokat attığı, bankanın sosyal tesislerinin aileye tesis edildiği öne sürülüyordu. Politikyol Ankara Temsilcisi Altan Sancar'ın banka kaynaklarından aktardığı iddiaya göre, baba Erkan'ın tokat attığı söylenen banka çalışanı, bir garson.

Garson ile yemeğe dair yaşanan tartışma sonrası baba Erkan’ın tokadına karşılık itiraz eden garsonun bağlı bulunduğu birimin genel müdürü de görevden alındı ve tartışma büyüdü.

UĞUR DÜNDAR: BİRİLERİNİN RAHATSIZ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Öte yandan 'muhalif' olarak bilinen gazeteci Uğur Dündar, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında anne Gamze Erkan'ın telefonundan çekildiği anlaşılan bir WhatsApp konuşması görüntüsü yayınladı.

"Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar. Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan'ın bir personeli tokatladığı iddiası" diyen Dündar, şöyle devam etti:

"Ancak Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor."

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın emzirdiği bir bebeği var.

Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar.

Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye… pic.twitter.com/H6YqLonKVF — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 20, 2024

BİLAL ERDOĞAN ETKİSİ: 'BANKA İÇİNDE İPLER GERİLDİ'

Yine Sancar'ın haberindeki bir başka detay da göze çarptı.

Tokat iddiasının gündeme gelmesinden kısa süre önce ise Erkan, bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Yusuf Kenan Bağır’ı iki gün süreyle görevden aldı. Bağır’ın adı telefon rehberinden dahi silindi, ancak Bağır iki gün içinde görevine iade edildi.

Banka kaynaklarının iddiasına göre Bağır’ın göreve yeniden iade edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın adı etkili oldu. Çünkü Bağır, Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve Bilal Erdoğan ile arkadaşlığı bulunuyor. Bu görevden almanın da banka içinde iplerin gerilmesine yol açtığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem