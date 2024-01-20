CHP'li Bülbül: 'Yoksulluk sınırının 56 bin 942 lira olduğu yerde emekli nasıl geçinecek'

AKP’nin emeklilere yüzde 5 puanlık yaptığı zamla, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükselmiş oldu.

İktidar emeklilere ek yüzde 5 zammı müjde gibi duyururken, yapılan zam oranı kamuoyundan büyük tepki çekti.

Tepki gösterenlerin arasında CHP Aydın milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Süleyman Bülbül, iktidara çok sert tepki gösterdi. Bülbül, “AKP iktidarı; yalan vaatlerle kandırdığı emekliyi yok saymaktan, hor görmekten, cebine göz dikmekten ne zaman vazgeçecek?” sorusunu sordu.

Yüzde 5 ek zam yapıyoruz demek, en düşük emekli maaşını 10 bin lira yapmanın ve bunu müjde diye duyurmanın akla, mantığa sığmadığını belirten CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Açlık sınırının 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırının 56 bin 942 lira olduğu, simidin 13 lira, ekmeğin 8 lira olduğu, bir kilo peynirin 150 liranın üzerinde olduğu yerde emekli 10 bin lirayla nasıl geçinebilir?” diye sordu.

“MÜJDE DİYE DUYURMAK AKLA, MANTIĞA SIĞMIYOR”

CHP’li Bülbül, “Milyonlarca emekli iktidar tarafından yine kandırıldı, seçim sürecinde verilen sözler tutulmadı.

Yap işlet devlet modeli denilen soygun modeliyle, garanti para adı altında yandaşlarına, beşli çetelere para aktaran, vergi indirimi yapan AKP iktidarı emeklilerle dalga geçer gibi 200 milyar lira para ayırdık yüzde 5 ek zam yapıyoruz diyor.

Yüzde 5 ek zam yapıyoruz demek, en düşük emekli maaşını 10 bin lira yapmak ve bunu müjde diye duyurmak akla, mantığa sığmıyor.

AKP iktidarı emekliyi yok saymaktan, hor görmekten, cebine göz dikmekten ne zaman vazgeçecek?” diye sordu.

“EMEKLİLİK HAYALİ KURANLAR EMEKLİLER ZULÜM ÇEKİYOR”

AKP iktidarına size soruyorum diye seslenen CHP’li Bülbül, “Enflasyonun TÜİK’e göre yüzde 65 olduğu, ENAG’a göre yüzde 127 olduğu, açlık sınırının 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırının 56 bin 942 lira olduğu, simidin 13 lira, ekmeğin 8 lira olduğu, bir kilo peynirin 150 liranın üzerinde olduğu, 5 litre yağın 220 lira olduğu, 1 buçuk kilo yoğurdun 70 lira olduğu, 1 litre sütün 25 lira olduğu yerde emekli 10 bin lirayla nasıl geçinebilir?

Sizin yüzünden yıllarca çalışıp emekli olup rahat etme hayalin kuran vatandaşlarımız zulüm çekiyor.

Buradan çağrımı tekrar yineliyorum; bu karardan vazgeçilmelidir, en düşük emekli maaşı asgari ücrete sabitlenmelidir.

Yalan vaatlerle kandırdığınız milyonlarca emekli bu yapılan zulmü unutmayacak 31 Mart yerel seçimlerinde bunun cevabını sandıkta çok sert şekilde verecektir” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem