İlk Türk astronotun da içinde bulunduğu ait uzay aracının kenetlenme süreci başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.

İlk Türk astronotun da içinde bulunduğu ait uzay aracının kenetlenme süreci başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaklaşıyor. Uzay aracının istasyona kenetlenme süreci başladı.

Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecin internet sitesinden canlı yayınlanıyor.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 13.45'te UUİ'ye kenetlenmesi öngörülüyor.

UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

Kaynak: AA

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