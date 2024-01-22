Kulis: Hafize Gaye Erkan'ın çoğu yöneticiyle doğrudan teması kalmadı, yeni uygulama Merkez Bankası tarihinde ilk kez görülüyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan temasının kalmadığı, genel müdür ve başkan yardımcılarının dahil talimatları başkan yerine Özel Kalem Müdürü Sinan Güler'den aldığı bir yönetim tarzına geçildiği iddia edildi.

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Kulis: Hafize Gaye Erkan'ın çoğu yöneticiyle doğrudan teması kalmadı, yeni uygulama Merkez Bankası tarihinde ilk kez görülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili olarak öne sürülen iddialar ve akabinde kamuoyuna yansıyan 'bilgiler', kafaları karıştırdı. Son olarak Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir çalışana tokat attığı, bankanın sosyal tesislerinin aileye tesis edildiği öne sürülmüştü. Bu iddianın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere hükümetin üst kademelerinde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının alınacak kararlar yerine kişisel tartışmaların yapılıp yapılmayacağının merak edildiği bir toplantıya dönüşmüş durumda olduğunu dile getirdi.

Bu noktada kulislerden edindiği bilgileri de aktaran gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın duyumlarımıza göre banka içinde kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan teması kalmamış gibi görünüyor.

Bunun en önemli göstergesi olarak çalışanların, hatta genel müdürler ve başkan yardımcılarının bile talimatları başkandan değil başkan yerine Özel Kalem Müdürü Sinan Güler’den aldıkları bir yönetim tarzına geçilmiş olması gösteriliyor. Böyle bir uygulamanın Merkez Bankası’nda ilk kez yaşandığı görülüyor. (...)"

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