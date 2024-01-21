Kübra Par'dan Merkez Bankası Başkanı'na: Sizin babanızın ekonomi yorumlarını niye dinleyelim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında son birkaç gündür çeşitli iddialar gündemde.

Sözcü Gazetesi’nin aktardığı haberlerde Başkan Erkan’ın babası Erol Erkan’ın Merkez Bankası’nda bir çalışanı işten çıkardığı belirtildi. İşten çıkarılan Büşra Bozkurt’un iddialarına göre bankada bir başka kadın çalışan da Erol Erkan tarafından tokatlandığı öne sürüldü.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Erol Erkan iddialarla ilgili olarak, “Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?” yanıtını verdi.

'BU İŞTE BİR TUHAFLIK YOK MU?'

Kübra Par TV100'deki programında Erol Erkan'ın açıklamalarına tepki göstererek Hafize Gaye Erkan'ı eleştirdi:

"Küçük bir bebeğiniz olabilir. Kadınlar iş hayatına karışırken bu gibi zorluklar yaşanıyor ama çok kritik bir görevdesiniz fakat küçük bir bebeğiniz var diye eğer babanız, anneniz Merkez Bankası'na sürekli geliyorsa, oradaki personele karışıyorsa burada artık susma hakkınız yok. Siz kritik bir görevdesiniz. Babanız verdiği röportajda ekonomiye dair konuşuyor. Hafize hanım biz sizin babanızın ekonomi yönetimiyle ilgili yorumlarını niye dinleyelim? Burada bir tuhaflık yok mu? Babanızın böyle konuşması bile Merkez Bankası'na gittiğine dair işaret. Lütfen bu duruma bir son verilsin. Çok hassas bir kurumun başındasınız. Gözümüz üzerinizde" dedi.