Malatya'da şiddetli deprem!

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da şiddetli deprem!

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 15:41 sularında kaydedildi.

Depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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