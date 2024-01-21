Malatya'da şiddetli deprem!
Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı saat 15:41 sularında kaydedildi.
Depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/zydGbI1ZM2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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