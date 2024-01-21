Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade edildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattılar.

Ayrıca oluşması muhtemel riskler karşısında ulaşımda aksamalar- buzlanma - don olayları olabileceği de belirtildi.

Kaynak: İHA