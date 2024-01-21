İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 568 kilogram ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde yakalandığı açıklandı.

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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 568 kilogram ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

Kaynak: AA

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